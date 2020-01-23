В российском интернате вскрылись изнасилования и наркомания

В Бурятии суд арестовал 18-летнего воспитанника Галтайской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, обвиняемого в изнасиловании двух несовершеннолетних учениц этого же образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

По данным следствия, в 2017 и 2018 годах юноша неоднократно насиловал ученицу. Также в 2018 году он изнасиловал еще одну воспитанницу интерната в лесном массиве возле оздоровительного лагеря, в который дети выезжали летом.

Помимо этого следователи вскрыли царящую в образовательном учреждении нездоровую обстановку, установив, что в интернате на протяжении нескольких лет среди воспитанников применялось физическое насилие, унижение более слабых детей, наркомания. Однако администрация своевременно не выявила эти факты, в связи с чем в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о должностном преступлении.

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Источник: Лента.Ру