В российском регионе поддержат бизнес в связи с распространением коронавируса

Власти Нижегородской области разработали план поддержки бизнеса в условиях риска распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство «НТА-Приволжье» со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Евгения Люлина.

«Ограничения в ведении бизнеса, которые возникли в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, прежде всего отразились на таких сферах предпринимательской деятельности, как ресторанный бизнес, общепит, туризм. Предприниматели столкнулись с падением спроса и, как следствие, выручки», — отметил он.

По словам Люлина, необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать реальный сектор экономики. В настоящее время уже определены отрасли, которые нуждаются в особых преференциях.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян добавил, что основные проблемы у большинства предпринимателей идентичные — сложности со своевременным перечислением арендных платежей, оплатой коммунальных услуг и погашением кредитов. «Региональный план поддержки будет включать как финансовые инструменты, так и налоговые послабления», — заключил он.

Кроме того, нижегородские предприниматели могут сообщить о проблемах, связанных с распространением коронавируса, на портале мойбизнес52.рф или по телефону горячей линии центра «Мой бизнес», открывшегося в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Источник: Лента.Ру