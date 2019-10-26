В российском футбольном матче произошла массовая драка с тремя удалениями

Потасовка на стадионе в Грозном началась на 38-й минуте после фола в центре поля. Когда игроки начали драться, на поле выбежали запасные и другие члены обеих команд. В результате судья удалил Таймаза Хизриева и Мурсалина Денилханова у «Ахмата» и Никиту Мельникова у «Арсенала».

В матче 14-го тура молодежного чемпионата России между грозненским «Ахматом» и тульским «Арсеналом» произошла массовая драка. Видеотрансляция велась на YouTube -канале AKHMAT GROZNY.

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