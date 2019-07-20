В Ростове пройдет национальный отбор мирового турнира по стритболу

21 июля в Ростове-на-Дону состоится национальный финал мирового стритбольного турнира Red Bull Reign. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланного в редакцию «Ленты.ру».

На турнире встретятся сильнейшие баскетбольные команды России. Соревнования пройдут в мужском и женском зачетах. Они сразятся за право выступить на международном финале в сентябре 2019-го, который пройдет в Торонто.

Проект проходит в 16 странах, включая Россию. Региональные отборы – в 12 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Калининград, Владивосток и Краснодар.

Матчи проходят по правилам FIBA 3×3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится 10 минут с ограничением в 21 очко.

Источник: Лента.Ру