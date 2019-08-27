В Роструде рассказали о скором появлении новой графы в резюме

27 августа 2019     21
В Роструде рассказали о скором появлении новой графы в резюме

В Роструде рассказали о новом пункте в резюме, который будет влиять на решение при приеме на работу. По словам замглавы ведомства Дениса Васильева, вскоре для соискателей на портале «Работа в России» появится новая графа — участие в волонтерских программах.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», —рассказал Васильев журналистам «Российской газеты».

По его словам, в ближайшем будущем планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с порталом «Работа в России». Соответствующая отметка о волонтерском опыте должна появиться уже в следующем году.

29 июля один из сервисов по поиску работы опубликовал исследование, согласно которому специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. К этой категории, например, относятся, позиции токаря и слесаря техника на заводе и другие.

Источник: Газета Известия

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