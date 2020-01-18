В Самаре загорелся ресторан

В Самаре загорелась кровля ресторана на площади 800 кв. м. Об этом 18 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в ресторане «Золотая пагода» в Кировском районе города. Сообщение поступило в МЧС в 17:18 по местному времени (16:18 мск). На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Отмечается, что люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне в Тульской области загорелся склад для хранения зерна. Возгорание произошло на площади 500 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

Источник: Газета Известия