В Самарской области нашли тело младенца в пакете

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, родители погибшего ребенка задержаны, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса», — приводит телеканал сообщение СУ СК по региону.

В ведомстве отметили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Днем ранее сообщалось, что суд арестовал бросившую ребенка в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве женщину. 29-летняя Мафтунахон Каримова рассказала, что оставила младенца из-за невозможности самостоятельно его прокормить. Ребенка, которому на вид 2–3 месяца, 12 февраля нашли работники подземки. Женщина, оставившая малыша, попала на камеры видеонаблюдения. Правоохранители начали ее розыск. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности».

Источник: Газета Известия