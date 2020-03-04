В Санкт-Петербурге арестовали участника драки со стрельбой

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО до 1 апреля одного из двух задержанных участников драки со стрельбой из аэрозольного пистолета с распылением газа в метро. Об этом в среду, 4 марта, РЕН ТВ сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Второй задержанный был отпущен под подписку о невыезде.

По данным агентства, в СИЗО заключен Вадим Крашенинников. Фамилию и имя второго участника драки в ведомстве не уточнили.

Ночью в понедельник в петербургском метро произошел инцидент, в ходе которого двое молодых людей славянской внешности учинили драку с темнокожими иностранцами на станции «Академическая». Во время драки один из них применил аэрозольный пистолет и распылил газ. На следующей станции злоумышленники покинули вагон.

В ведомстве возбудили уголовное дело о хулиганстве.

19 января сообщалось, что открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup, который проходил 18 января в подмосковном Красногорске, завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.

Источник: Газета Известия