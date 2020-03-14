В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием скорой помощи

ДТП с автомобилем скорой помощи произошло в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал 78, со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в пятницу, 13 марта поздно вечером на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов. По предварительным данным, «скорая» ехала на красный свет светофора с включенными мигалками и сиреной, такси марки Kia не уступило ей дорогу.

В результате ДТП пострадали три человека в машине скорой помощи. Все они с травмами средней тяжести госпитализированы в больницу. По данному факту полицейскими проводится проверка.

7 марта сообщалось, что в результате ДТП в Ленинградской области погиб ребенок. Женщина, выбежавшая на дорогу, чтобы оказать ему помощь, была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Газета Известия