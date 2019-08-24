В сборной WorldSkills Russia рассказали об ожидании эффекта олимпийских игр

24 августа 2019     14
В сборной WorldSkills Russia рассказали об ожидании эффекта олимпийских игр

Подобно олимпийским играм, после которых некоторые виды спорта обретают большую популярность и мотивируют людей посвятить себя именно этим дисциплинам, международный Чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, проходящий в Казани, может привлечь внимание молодежи к целому ряду рабочих и инженерных профессий, считающихся сегодня не слишком популярными. Такое мнение накануне открытия соревнований в интервью «Ленте.ру» высказала тим-лидер сборной России, участвующей во всех компетенциях WorldSkills Kazan 2019, Мадлен Батурина.

«Движение WorldSkills появилось в Испании для того, чтобы популяризировать рабочие профессии. Сейчас, когда интерес к рабочим профессиям не самый высокий, очень важно показать, что можно быть не только экономистом или юристом, что есть другие прекрасные профессии, в которых можно реализовать себя. И ребята демонстрируют это на собственном примере, — рассказала она. — Для многих они герои, и мы очень надеемся на эффект олимпийских игр, когда благодаря спортсменам и их победам определенные виды спорта становятся популярными и востребованными. Мы очень надеемся, что будет такой же эффект, и после этого чемпионата ребята пойдут учиться на сварщиков, ландшафтных дизайнеров, столяров, плотников – потому что благодаря этим соревнованиям у них будет возможность своими глазами посмотреть, как выглядит профессия. А за этим можно наблюдать вечно, это красиво, ребята делают поразительные вещи! Мы очень надеемся, что это поднимет интерес к рабочим и инженерным специальностям Российской Федерации».

В составе национальной сборной WorldSkills Russia 63 конкурсанта от 18 до 25 лет из 23 регионов России. Право выступить на мировой арене WorldSkills у них, в отличие от атлетов на олимпиаде, только раз в жизни. «Команда у нас очень классная! Часть ее уже выступала на чемпионате Европы в Будапеште в прошлом году, но у нас много и новых участников. В большинстве случаев настраивать их на борьбу и не нужно — они все очень целеустремленные и каждый очень хочет победить. Конечно, на сборах мы говорим о том, что в первую очередь мы выступаем за свою страну и являемся примером для многих мальчишек и девчонок, которые захотят избрать для себя эту профессию. И для большинства ребят это и есть мотивация — представить страну, показать на Чемпионате мира, что и мы можем быть конкурентоспособными на мировом уровне», — рассказала Мадлен Батурина.

По ее словам, участники сборной, несмотря на то, что все они из разных регионов и учебных заведений, чувствуют себя одной командой. «Конечно, ребята чувствуют себя одной командой, потому что у нас одна цель, — говорит тим-лидер. — Мы говорили с ребятами о том, что делает нас сборной – мы все выступаем за свою страну и стремимся не только продемонстрировать свои возможности, но и повысить интерес к профессиям».

«Участие в чемпионатах WorldSkills дает мне огромный жизненный и профессиональный опыт, развитие в своей области. Я горжусь тем, чтобы буду представлять Россию на международном чемпионате! Меня вдохновляют мои родители и наставники. После чемпионата закончу университет, а дальше жизнь покажет», — рассказал участник национальной сборной WorldSkills Russia Дмитрий Малинов (компетенция Сантехника и отопление).

«Когда я училась на первом курсе, нам рассказывали про движение WorldSkills. Мне стало очень интересно. Я поставила себе цель, что должна участвовать. На втором курсе, во время отбора студентов, мне предложили присоединиться к движению. Участие в чемпионатах WorldSkills дает мне саморазвитие и стремление идти вперед к победам. Близкие поддерживают, говорят, что это мое будущее», — поделилась участница национальной сборной Дарья Мальцева (компетенция Хлебопечение).

«Больше всего мотивируют мои поражения, которые заставляют меня быть сильнее. Мои родные относятся к моему делу положительно и во всем меня поддерживают, — рассказал еще один конкурсант Салават Юсупов (компетенция Мехатроника). — Участие в движении WorldSkills дает мне новый опыт в профессиональных навыках, а также общение и новые знакомства. Я научился правильно планировать свое время, организовывать свою работу, тем самым выполнять ее в качественно и в кратчайшие сроки. Я буду помогать внедрять стандарты Worldskills на предприятиях, в частности там, где я работаю, а также хочу стать тренером национальной сборной по компетенции «Мехатроника».

В период с 22 по 26 августа участникам сборной предстоит индивидуально или в команд выступить по 56 компетенциям основного перечня WorldSkills International. Перечень включает в себя сферу услуг, транспорта и логистики, промышленного производства, информационных технологий, искусства и дизайна, строительства. Конкурсанты должны будут выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.

Российские медалисты и призеры чемпионата, которые покажут на чемпионате высокие результаты, а также их эксперты получат премии в размере до миллиона рублей.

Источник: Лента.Ру

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