В СБР рассказали подробности обысков у биатлонистов Логинова и Гараничева в Италии

22 февраля 2020     3
В СБР рассказали подробности обысков у биатлонистов Логинова и Гараничева в Италии

В Союзе биатлонистов России (СБР) рассказали подробности об обысках, которые провела итальянская полиция в номерах российских спортсменов Александра Логинова, Евгения Гараничева и их тренера Александра Касперовича.

Как сообщил РЕН ТВ первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, к россиянам нагрянули с обысками около 06:00 (08:00 мск) в субботу, 22 февраля. По словам Нуждова, интерес полиции представляли личные вещи именно Логинова, который проживает вместе с Гараничевым.

Свои действия правоохранители объяснили некой «информацией, которую они должны проверить».

«Оформили изъятие компьютера и телефона Александра Логинова, а также у тренера Касперовича подобные мероприятия провели. На данный момент они вместе с представителями правоохранительных органов едут в управление полицейское», —— рассказал Нуждов.

Видео с места обысков опубликовал спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своем Instagram. На кадрах видно, как спортсмены в сопровождении правоохранителей подходят к припаркованным автомобилям, чтобы полицейские могли провести досмотр. Тренер показал на камеру постановление полиции о проведении обысков.

Как позднее заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU), обращение в полицию связано с тем, что Касперович якобы находится на месте по чужой аккредитации.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Антхольце с 13 февраля. На соревнованиях Александр Логинов занял первое место с спринте на 10 км и третье место в гонке преследования на 12,5 км.

Источник: Газета Известия

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