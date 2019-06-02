В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя

2 июня 2019     22
В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя

В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Проводится проверка. Отмечается, что смеситель с одного из верхних этажей дома вечером 1 июня сбросил шестилетний мальчик.

29 мая следователи начали проверку по факту гибели малолетней девочки на территории заброшенной стройки в Новосибирске. Она упала с высоты третьего этажа.

По данным правоохранительных органов, девочка с двумя друзьями пробралась на территорию стройки по улице Волховской. Она поднялась на третий этаж и упала. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако на момент прибытия медиков ребенок скончался.

Источник: Газета Известия

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В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя
В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя

В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома. Об этом …



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