В связи с благотворительным забегом в центре Москвы ограничат движение

В субботу, 1 июня, в центре Москвы будет ограничено движение транспорта в связи с проведением благотворительного марафона «Бегущие сердца», приуроченного ко Дню защиты детей.

Отдельные улицы начнут перекрывать уже в ночь на субботу. Всего же из-за забега в разное время будут временно перекрыты следующие участки: Москворецкая улица, Большой Москворецкий и Большой Устьинский мосты, Болотная улица, Болотная площадь, улица Серафимовича, Садовническая улица, улица Балчуг, 2-й Раушский переулок, Лубочный переулок, а также Софийская, Раушская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Устьинская, Котельническая, Гончарная и Краснохолмская набережные.

Кроме того, с 12:00 четверга, 30 мая, до 23:59 воскресенье, 2 июня, будет перекрыта площадь Васильевский Спуск. Подробная информация опубликована на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы.

Как сообщили в правительстве Москвы, 1 и 2 июня в столичных парках состоятся бесплатные мероприятия для детей и их родителей. Посетить фестивали и поучаствовать в мастер-классах можно будет на 13 площадках.

Идею марафона «Бегущие сердца» реализовали в 2015 году креативный директор PODIUM Полина Киценко и супермодель Наталья Водянова, основавшая фонда «Обнаженные сердца». В 2018 году в московском забеге приняли участие более 15 тыс. человек.

Источник: Газета Известия