В Северной Корее посчитали поздравление от Трампа недостаточным для примирения

Поздравление с днем рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от президента США Дональда Трампа является недостаточным для того, чтобы возобновить переговоры по денуклеаризации. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на советника МИД КНДР Ким Ки Гвана.

По его словам, переговоры не состоятся до тех пор, пока США не согласятся на требования Северной Кореи. Ким Чен Ын не намерен принимать решения на основе чувств и личных отношений с Трампом, добавил советник.

С 2018 года две страны ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнем диалоге с США по вопросу денуклеаризации.

Северокорейскому лидеру исполнилось 36 лет 8 января. Во время встречи с советником по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ын Еном в Вашингтоне Трамп передал поздравительное письмо для Ким Чен Ына. При этом ранее глава КНДР сообщил о скором запуске нового вида стратегического оружия.

Источник: Лента.Ру