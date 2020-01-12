В Северной Корее посчитали поздравление от Трампа недостаточным для примирения

12 января 2020     9
В Северной Корее посчитали поздравление от Трампа недостаточным для примирения

Поздравление с днем рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от президента США Дональда Трампа является недостаточным для того, чтобы возобновить переговоры по денуклеаризации. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на советника МИД КНДР Ким Ки Гвана.

По его словам, переговоры не состоятся до тех пор, пока США не согласятся на требования Северной Кореи. Ким Чен Ын не намерен принимать решения на основе чувств и личных отношений с Трампом, добавил советник.

С 2018 года две страны ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнем диалоге с США по вопросу денуклеаризации.

Северокорейскому лидеру исполнилось 36 лет 8 января. Во время встречи с советником по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ын Еном в Вашингтоне Трамп передал поздравительное письмо для Ким Чен Ына. При этом ранее глава КНДР сообщил о скором запуске нового вида стратегического оружия.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Северной Корее посчитали поздравление от Трампа недостаточным для примирения
В Северной Корее посчитали поздравление от Трампа недостаточным для примирения

Поздравление с днем рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от президента США Дональда Трампа является недостаточным для того, чтобы …


Лучше друг с другом: о чем договорились Путин и Меркель в Москве
Лучше друг с другом: о чем договорились Путин и Меркель в Москве

Москва и Берлин настаивают на сохранении иранской ядерной сделки. Об этом президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель …


Путин заявил о поддержке Россией и Германией ядерной сделки с Ираном
Путин заявил о поддержке Россией и Германией ядерной сделки с Ираном

22:05 Российский лидер Владимир Путин заявил о поддержке Россией и Германией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. …


Слова Турчинова о вине России за авиакатастрофу в Иране назвали «диагнозом»
Слова Турчинова о вине России за авиакатастрофу в Иране назвали «диагнозом»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия вместе …


Киев направит Тегерану ноту с перечнем шагов после крушения Boeing
Киев направит Тегерану ноту с перечнем шагов после крушения Boeing

Киев направит Тегерану ноту с перечнем дальнейших шагов, в том числе по вопросу компенсаций, после крушения украинского самолета в Иране. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты