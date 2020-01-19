В Северной Корее сменили главу МИД

Власти Северной Кореи сменили главу министерства иностранных дел (МИД) страны. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько дипломатических источников в Пхеньяне.

По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.

Как пояснили источники ТАСС, иностранные дипломаты, работающие в Пхеньяне, узнали о назначении нового главы внешнеполитического ведомства 11 января.

При этом официального подтверждения о назначении Ли Сон Гвона от властей Северной Кореи пока не поступало. Ожидается, что его представят широкой публике на традиционном мероприятии для дипломатов, приуроченном к Новому году по лунному календарю, которое пройдет в Пхеньяне 23 января.

В ноябре прошлого года Россия передала Северной Корее обновленный план действий по урегулированию ситуации на корейском полуострове. До этого председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон заявил, что США и Южная Корея раздражают Пхеньян своими действиями. По его словам, Северная Корея продвигает мирную повестку и пытается положить конец угрозам войны на Корейском полуострове.

Источник: Лента.Ру