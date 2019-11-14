В Северной Осетии стало меньше безработных

В Северной Осетии сократилось число безработных. По состоянию на конец сентября 2019 года в регионе насчитывалось 5,9 тысячи незанятых жителей, что на тысячу меньше, чем за аналогичный период предшествующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные регионального комитета по занятости населения.

В комитете отметили, что местные власти предпринимают большие усилия по привлечению инвесторов и открытию новых производств в Северной Осетии, что способствует созданию новых рабочих мест. В частности, в последние годы реализовано пять инвестиционных проектов: строительство туристического комплекса с гостиницей в Куртатинском ущелье; создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна; организация производства колбасной и пельменной продукции; создание машинно-технологической станции «Ирафская»; закладка интенсивного сада и строительство фруктохранилища/

По данным комитета по занятости, уровень безработицы в регионе впервые за последние годы спустился до отметки 1,7 процента, хотя ранее находился на уровне выше двух процентов. Это способствует выполнению целей нацпроекта по повышению производительности труда в России.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

Источник: Лента.Ру