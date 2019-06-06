В Сербии объявили режим стихийного бедствия

6 июня 2019     17
В Сербии объявили режим стихийного бедствия

Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за сильных осадков и розлива рек в центральных регионах страны. Об этом в четверг, 6 июня, сообщается на сайте кабмина.

«Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертвой наводнения стал один человек. 60-летний житель села Селиште поехал на тракторе осмотреть подтопления на полях, но его унесло потоком воды вместе с техникой.

Специалисты заметили, что вода медленно отступает, но из-за сильных непрекращающихся дождей ситуация продолжает оставаться сложной. На данный момент подтоплено 600 объектов, уничтожено 16 мостов, движение блокировано по 20 направлениям.

Похожая ситуация сложилась и в соседней Боснии и Герцеговине.

Источник: Газета Известия

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