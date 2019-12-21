В сети возмутились разрушениями в крупнейшей инфекционной больнице России

Пользователи сети возмутились разрушениями в крупнейшей инфекционной больнице России. Об этом в своем блоге пишет журналист Илья Варламов, ссылаясь на публикации в группах «ВКонтакте».

Речь идет о Клинической инфекционной больнице имени Боткина, которая была открыта в 1882 году. Сейчас часть комплекса располагается на Пискаревском проспекте, однако четыре корпуса находятся в историческом центре Санкт-Петербурга на Миргородской улице и также продолжают функционировать. В них могут разместиться около полутысячи пациентов.

Состояние этих корпусов вызвало возмущение у пациентов. Они указывают на неприглядный вид туалетных комнат и санузлов, подавленность кроватей. Кроме того, сообщается о наличии в здании больницы мышей. «Конечно же это возмущение далеко не единичное, в Петербурге больницу уже давно называют “Боткинскими бараками”», — пишет Варламов.

Он также отмечает, что здание больницы выглядит плохо не только изнутри, но и снаружи. По его словам, выведенные из эксплуатации корпуса «попросту разваливаются», а ситуация со зданиями, в которых продолжают оказывать пациентам медицинскую помощь не лучше. Кроме того, на опубликованных им фотографиях заметны проблемы с благоустройством территории — асфальт на внутренних дорожках разбит или вовсе отсутствует.

«В основном, конечно, реакция на все это у обычного человека – п…ц! И это периодически признают и сами врачи, и городские власти Петербурга, и жители», — пишет он. Варламов также напоминает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после пресс-конференции президента России Владимира Путина пообещал заняться реставрацией больницы. Однако о подобных планах говорили и его предшественники, а ситуация с медучреждением не менялась.

Источник: Лента.Ру