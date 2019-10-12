В сети высмеяли похожее на дверную ручку обручальное кольцо

12 октября 2019     35
В сети высмеяли похожее на дверную ручку обручальное кольцо

Анонимная девушка опубликовала в соцсетях фотографию обручального кольца своей мамы, и пользователи высмеяли его за схожесть с дверной ручкой. Пост появился в Facebook-группе That’s It I’m Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где высмеивают нелепые украшения.

Незнакомка рассказала, что ее отец подарил украшение маме в конце 80-х. Когда девушке исполнилось 18, родители передали кольцо ей.

Пользователи сети бросились критиковать украшение. «Из какой двери твой папа это выломал?» — задавался вопросом один из комментаторов. «Ого! Это плохо даже для 80-х», — написал другой. «Самое уродливое кольцо, которое я когда-либо видел», — ужаснулся третий. «Твой отец ненавидит твою маму?», — спросил четвертый.

В сентябре еще одна девушка опубликовала фотографию своего кольца в этой группе, и пользователи высмеяли его за схожесть с «гигантским прыщом». На снимке незнакомка демонстрирует левую руку с кольцом на безымянном пальце. На нем — крупный круглый камень бледно-желтого цвета. Подписчики группы нашли кольцо омерзительным.

Источник: Лента.Ру

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