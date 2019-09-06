В Сети высмеяли слова киевского депутата о «запугивании» России ракетами

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на призыв депутата Киевсовета от партии «Свобода» Юрия Сиротюка использовать космические ракеты для «запугивания» России.

Видеотрансляцию с выступлением народного избранника вело радио «Голос Свободы» на своем канале в YouTube. Он признал, что на Украине нет ядерного арсенала, а обычные ракеты не летают на большие расстояния. Ему в голову пришла идея, что нужно прицепить на боеголовку космической ракеты камушки и динамит, чтобы пригрозить Москве.

«Что-то не страшно. И вообще им следует перестать нести подобную ахинею, времена Порошенко прошли», — отметил Давид Дмитриев.

«Пятый год одно и тоже, только говоруны регулярно меняются…», — поддержал Владимир Богатырев.

«Точно депутат ,а не свинопас?» — поинтересовался Андрей Екатериновский.

На данный момент на территории Украины находятся только ядерные отходы США. Об этом 13 июня сообщили в ДНР. Всё остальное оружие, которое досталось стране после распада СССР, было ликвидировано в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Источник: Газета Известия