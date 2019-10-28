В сети поглумились над девушкой «без макияжа» с тонной косметики на лице

Пользовательницы соцсетей обнаружили тонны косметики на лице девушки «без макияжа». На пост в Twitter обратили внимание в The Sun.

Фитнес-тренер по имени Крис из Флориды опубликовал фотографию, демонстрирующую его видение естественной женской красоты. На снимке вблизи запечатлена жительница Парижа Ребекка, лежащая на диване. «Когда я говорю, что мне нравятся натуральные девушки, которые не пользуются косметикой, я имею в виду таких, как она», — подписал свой пост Крис.

Однако женщины насчитали 15 разных бьюти-продуктов на коже Ребекки. «Ого! Она родилась с подводкой? Везучая!», «Ты шутишь? Она очень красивая, не поймите меня неправильно, но ее лицо полностью покрыто косметикой», «Кто-нибудь, скажите ему правду», «Я надеюсь, что это шутка, потому что на ней как минимум 15 разных продуктов», — высказались они в комментариях.

Более того, ставший вирусным пост увидела и сама Ребекка. Девушка ретвитнула запись и прокомментировала ее тремя смеющимися смайлами. Позже она призналась, что ей потребовались тонны косметики, чтобы выглядеть как на указанном фото.

В октябре американская певица и актриса Джессика Симпсон опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без макияжа, и поразила поклонников слишком молодым лицом. На фото 39-летняя Симпсон стоит в леопардовой пижаме и держит на руках свою полугодовалую дочь Берди. Подписчики звезды обратили внимание, что без косметики она выглядит намного моложе своих лет.

Источник: Лента.Ру