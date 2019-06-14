В Сети посмеялись над последствиями на Украине водной блокады Крыма

14 июня 2019     12
В Сети посмеялись над последствиями на Украине водной блокады Крыма

Пользователи Сети посмеялись над последствиями водной блокады Крыма, введенной Киевом, о которой ранее рассказал бывший депутат Рады Алексей Журавко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Политик написал, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа, поскольку граничащие с полуостровом районы затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. Он добавил, что насосы, которые обеспечивают его работу, за пять лет вышли из строя, а на ремонт денег нет.

«Съем сам, ни кому не дам. Пусть и сдохну», — написала пользовательница Twitter с ником @OYasenevo.

«Пляжи в Одессе из-за этого ваще мрак: зеленая слизь плавает», — отметил @6M7Huf8Q5KDJ8vD.

«Пусть с Херсона на Куйв канал копают, отводной. Херсо-Куйвский», — посоветовала @Tanica_V.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

Источник: Газета Известия

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