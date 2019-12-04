В сети поспорили о лучших предсмертных словах

Пользователи Reddit пофантазировали, какими бы могли быть их предсмертные слова. Тред запустил юзер под ником pppfftt, предложив комментаторам выбрать, какой фразой они хотели бы завершить жизнь. Большинство подписчиков треда восприняли это как повод для шуток.

Комментатор под ником lavanderson предположил, что инсценировал бы проникновение в тайны мироздания. «Существование, каким мы его знаем, — это симуляция. Я прорвался через брэндмауэр. Я вижу тропинку. Я вижу, как они приближаются, чтобы заставить меня замолчать. Боже мой. Очень важно, чтобы вы их остановили. Это все голуби. Прекратите кормить голубей. Это единственный способ закончить симуляцию. О боже, они меня сейчас отключают. Остановите голубей. Пожалуйста», — фантазировал он о своем последнем высказывании.

Пользователь под ником EverythingIsBollocks заявил, что сказал бы: «Слушай, я делал это миллион раз, и это абсолютно безопасно. Не беспокойся». Юзер legendaryboomer предположил, что пообещал бы вернуться. deathkitsune68 сообщил, что блефовал бы до самой смерти, смотря в толпу членов семьи и говоря: «Я знаю твой секрет, и я сказал одному из них».

Юзер colourblinddesigner призвал бы окружающих посмотреть на него, а LittleJiva объявил бы: «Ты следующий». M4ngolicious попросил бы стоящего рядом подержать его пиво, а I_Randomly_Lie передал бы привет жене. «Это было очень хорошее шоу», — предположил The_A_S_C_E_N_D_E_D. RatedRForLife заявил, что анонсировал бы важное заявление.

Ранее пользователи Reddit восхитились поступком американца, который перед смертью решил выпить пива с сыновьями. Внук мужчины выложил в сеть фото деда на больничной койке в окружении родственников, — все они держали в руках по бутылке пива.

Источник: Лента.Ру