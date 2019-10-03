В сети пошла волна мошенничеств с фейковыми вакансиями

В интернете появилась новая схема мошенничества, которая эксплуатирует желание пользователей зарабатывать удаленно. Волну кибератак обнаружили в «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники рассылают по случайным адресам письмо с предложением вакансии диспетчера службы такси с заработком до 5 тыс. рублей ежедневно, рассказали «Известиям» в IT-компании.

Ссылка в письме ведет на страницу с описанием фирмы, для которой якобы требуются операторы.

Страница выглядит вполне официально: указывается название службы такси, сообщается, что она представлена во многих городах России и что у нее огромная база водителей.

Далее пользователю предлагается пройти регистрацию с указанием некоторых личных данных, после чего он перенаправляется в «Личный кабинет», где уже накоплены заказы, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Для выполнения псевдозаказов нужно нажать кнопку «Обработать» в приглянувшейся строчке, а затем назначить любой автомобиль из списка ближайших.

При этом на счет пользователя якобы сразу зачисляется несколько сотен рублей. Однако чтобы их снять, нужно открыть зарплатный счет, оформление которого стоит 240 рублей.

В итоге доверчивый соискатель не получает ничего, а деньги уходят мошенникам.

«Мошенники эксплуатируют в своих целях особенности человеческой психологии, в данном случае стремление заработать легкие деньги», — сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Для того, чтобы защититься от этой мошеннической схемы, эксперты рекомендуют, прежде чем соглашаться на работу, сперва поискать отзывы о потенциальном работодателе в интернете и уточнить через официальные каналы связи, действительно ли существует предлагаемая вакансия.

Ранее, 27 сентября, «Известия» сообщили, что часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине.

Источник: Газета Известия