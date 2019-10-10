В сети появилась информация о новом кроссовере Kia Seltos для России

10 октября 2019     6
В сети появилась информация о новом кроссовере Kia Seltos для России

На форуме «Киа Селтос Клуб Россия» в четверг, 10 октября, опубликована первая информация о двигателях, коробках передач и комплектациях нового компактного кроссовера Kia Seltos, который появится на российском рынке в первой половине 2020 года.

По данным сайта, полученным от одного из дилеров корейской марки, автомобиль будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и 149-сильным двухлитровым силовым агрегатом. Коробки передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и бесступенчатый вариатор. Машину можно будет приобрести с передним или полным приводом.

Новинка будет доступна в пяти комплектациях: Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+. В базовую версию входит климат-контроль, 16-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида, задние датчики парковки, штатная магнитола с восьмидюймовым экраном, парковочный ассистент, противотуманные фары.

Длина автомобиля составляет 4370 мм, а колесная база — 230 мм. Объем багажника достигает 498 л. Спинки задних сидений могут быть сложены в пропорции 60:40, при их складывании образуется ровная поверхность.

1 октября сообщалось, что Kia начала продажи в России компактного седана Cerato в обновленных комплектациях.

Источник: Газета Известия

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