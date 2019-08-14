В Сети появилось видео с голой посетительницей кафе в Челябинске

14 августа 2019     7
В Сети появилось видео с голой посетительницей кафе в Челябинске

В Сети появилось видео, на котором абсолютно голая женщина пришла в заведение фастфуда в Челябинске. Соответствующие кадры опубликовало 13 августа сообщество «Чёрное&Белое Челябинск» в «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на среду. Женщина сидела на столиком и ждала своего заказа, на ней не было даже обуви. В комментариях под постом некоторые узнали свою соседку, другие сочувствовали ей, предположив, что у нее не всё в порядке.

1 мая в Стерлитамаке (Башкирия) по улицам гуляла голая девушка. Она ходила по проезжей части, звала мужчину по имени Толик и жаловалась на запах наркотических веществ. После того как она села на переднее кресло маршрутки и устроила истерику, очевидцы вызвали полицию.

Сначала девушка сопротивлялась и отказывалась ехать в участок, но сотрудникам правоохранительных органов всё же удалось поместить ее в патрульный автомобиль.

Источник: Газета Известия

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