В Сети появилось видео с сушащим штаны над Вечным огнем мужчиной

В Сети появился ролик, на котором видно, как пожилой мужчина сушит свою одежду над Вечным огнем. Запись в воскресенье, 30 июня, публикует телеканал РЕН ТВ.

Автор видео утверждает, что инцидент произошел в Раменском районе Подмосковья. На кадрах видно, как нарушитель сначала пытается высушить над Вечным огнем штаны, затем полностью раздевается, бросает футболку на горелку, а после надевает брюки. При этом огонь потухает. Примечательно, что всё это происходило под достаточно сильным дождем.

По данным телеканала, никто из прохожих мужчине замечания не сделал, и он просто удалился с места происшествия. В пресс-службе главного управления МВД по Московской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

В феврале сообщалось, что четверо подростков попытались потушить Вечный огонь в подмосковном Серпухове. Заметив, что их снимают на камеру, вандалы скрылись.

Источник: Газета Известия