В сети появилось первое фото нового внедорожника Maybach

Британское издание Autocar опубликовало в среду, 9 октября, изображение нового кроссовера Maybach, премьера которого состоится в ноябре этого года.
Судя по изображению, автомобиль будет отличаться большой решеткой радиатора, светодиодными фарами и фонарями, широкими колесными арками и спойлером.
Машину также оснастят цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим экраном, пятизонным климат-контролем, сиденьями с функцией массажа.
По данным издания, новый кроссовер Maybach будет построен на базе модели Mercedes-Benz GLS. Ожидается, что серийная версия автомобиля получит четырехлитровый бензиновый двигатель, девятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. Не исключается появление в моторной гамме шестилитрового силового агрегата.
Производство модели наладят на американском заводе Mercedes-Benz, который находится в Алабаме.
17 сентября сообщалось, что Mercedes-Benz разрабатывает для своего будущего кроссовера Maybach салон с собственным уникальным запахом.
Источник: Газета Известия