В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

7 марта 2020     15
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

В Сети появился 15-секундный фрагмент песни группы Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Отрывок ранее неизвестного трека под названием Uno был опубликован 3 марта на YouTube-канале пользователя под ником Sema, позже его выложили на фан-странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

По правилам конкурса композиция должна быть представлена до 9 марта.

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал это решение неожиданным для коллектива. Он также рассказал, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

Источник: Газета Известия

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