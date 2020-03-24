В Сибири нашли способ обеспечить людей доступным жильем

24 марта 2020     15
В Сибири нашли способ обеспечить людей доступным жильем

В Курганской области заявили, что жилищные накопительные кооперативы (ЖНК) могут помочь в обеспечении жителей Сибири доступным жильем. Об этом пишет газета «Курган и курганцы».

«ЖНК привлекают денежные средства пайщиков для приобретения недвижимости и затем передают ее пайщику после выплаты им полной стоимости пая кооперативу. Строительство осуществляется в течение 1-2 лет, граждане получают квартиры в пользование в течение 1,5-2,5 лет в зависимости от срока накопления первоначального взноса», — объяснил заместитель управляющего региональным отделением Уральского главного управления ЦБ Евгений Шлепенков.

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00:02 — 30 декабря 2019

Получив квартиру в пользование, пайщик может проживать в квартире, регистрироваться в ней, сдавать ее в аренду. Данный способ, как отмечает газета, может помочь в привлечении дополнительного финансирования жилищного строительства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Источник: Лента.Ру

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