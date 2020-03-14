В Сирии начал работу совместный координационный центр России и Турции

14 марта 2020     13
В Сирии начал работу совместный координационный центр России и Турции

Совместный координационный центр по взаимодействию с Турцией для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования начал работу в Сирии. Об этом сообщил в субботу, 14 марта, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 проведена инженерная разведка маршрута в районе города Саракиб.

Кроме того, продолжает функционировать специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

Журавлев напомнил, что с 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Источник: Газета Известия

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