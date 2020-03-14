В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса

14 марта 2020     21
В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса

Парламентские выборы в Сирии перенесены с 13 апреля на 20 мая. Такие изменения в соответствии с указом президента республики применены из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении администрации сирийского лидера в Twitter.

В САР на сегодняшний день нет подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. Все тесты, взятые у людей с подозрением на наличие заболевания, оказались отрицательными.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, произошла в конце декабря в китайском многомиллионнике Ухань. За несколько месяцев инфекция распространилась в 129 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире заболевшими считаются 149 тыс. человек, скончались более 5,5 тыс.

Источник: Газета Известия

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