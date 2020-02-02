В Сирии пострадали российские журналисты

2 февраля 2020     7
В Сирии пострадали российские журналисты

Несколько журналистов из России пострадали в Сирии, освещая наступление Сирийской арабской армии (САА). Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает ТАСС.

По данным агентства, россияне выполняли свои профессиональные обязанности в провинции Алеппо на северо-западе Сирии. Они были ранены во время наступления САА в районе Эль-Караси.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Сирии пострадали российские журналисты
В Сирии пострадали российские журналисты

Несколько журналистов из России пострадали в Сирии, освещая наступление Сирийской арабской армии (САА). Об этом со ссылкой на местное телевидение …


Депутатам Заксобрания предстоит закрепить границы между Севастополем и Крымом
Депутатам Заксобрания предстоит закрепить границы между Севастополем и Крымом. Все ли проголосуют? Интрига!

Первое в этом году заседание сессии Законодательного Собрания Севастополя состоится 4 февраля. Пожалуй, самое примечательное в повестке дня – проект …


На смену теплу в Севастополе придут снег и ветер
На смену теплу в Севастополе придут снег и ветер

Февраль в Севастополе начался с солнца и тепла, но уже с понедельника синоптики обещают переменную облачность и небольшие дожди, а …


Поэтическое кабаре появится в Московском губернском театре
Поэтическое кабаре появится в Московском губернском театре

В Московском Губернском театре под художественным руководством Сергея Безрукова репетируют спектакль в новом формате – поэтическое кабаре. Режиссер Ольга Матвеева …


Опасный астероид приближается к Земле
Опасный астероид приближается к Земле

По сообщению НАСА астероид 163373, открытый 23 октября 1995 году, размером до 1000 метров приблизится к нашей планете и пролетит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты