В Сирии пропал российский борец с рабством

10 августа 2019     8
В Сирии пропал российский борец с рабством

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников пропал в Сирии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

О пропаже россиянина стало известно после того, как он вместе с проводниками направился в провинцию Большой Идлиб и трижды не вышел на связь в условленное время.

Помощник Мельникова Максим Ваганов пояснил, что «Альтернатива» работает в Сирии без прикрытия официального Дамаска и действует на неподконтрольных правительству территориях. Организация, среди прочего, пытается вызволить выходцев из России и СНГ из семейного рабства, и разыскивает детей, вывезенных на Ближний восток мужьями-арабами без согласия матерей.

Волонтерская правозащитная организация «Альтернатива» борется с современным рабством в различных его проявлениях — трудового, сексуального, попрошайнического. Утверждается, что за восемь лет волонтеры освободили более 1300 рабов.

Источник: Лента.Ру

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