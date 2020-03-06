В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

В идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее соглашение было достигнуто 5 марта президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после шести часов переговоров. Огонь по существующей линии соприкосновения формально прекратился с 00:01 мск пятницы, 6 марта.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов, в связи с чем Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков. За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.

Источник: Лента.Ру