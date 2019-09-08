В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна

Банковский чек с гонораром для лидера группы Nirvana Курта Кобейна обнаружили в магазине грампластинок Easy Street Records в городе Сиэтл (штат Вашингтон), передает CNN.

Как рассказал владелец магазина Мэтт Вон, находка сделана случайно. Сумма вознаграждения для Кобейна составляла $26,57, чек датирован 6 марта 1991 года и выписан компанией Broadcast Music за несколько месяцев до релиза второго альбома группы – Nevermind.

«На прошлой неделе я разбирал всякие вещи в подвале и, видно, в ожидании момента озарения перебирал каждую мелочь. Вот так откуда-то выпал и этот тонкий лист бумаги», – рассказал Вон.

Кроме чека мужчина нашел пропуск Кобейна за кулисы одного из концертов и квитанцию за аренду квартиры на $177.

Группа Nirvana была основана в 1987 году. Пластинка Nevermind и хит Smells Like Teen Spirit сделали коллектив и его лидера Курта Кобейна одними из самых успешных музыкантов в истории.

В 1994 году группа распалась из-за смерти ее лидера.

В июле сообщалось, что на торги в России выставили обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна.

Источник: Газета Известия