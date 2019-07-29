В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции

29 июля 2019     12
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции

Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. Об этом в понедельник, 29 июля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Данилюк в интервью «24 каналу».

«Из-за того, что в ВПК, оборонке были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что, несмотря на некоторые интересные наработки, в целом комплекс находится «в достаточно плохом состоянии».

Данилюк сообщил, что реформирование ВПК в настоящее время является ключевым приоритетом, передает ТАСС.

Весной на Украине произошел скандал из-за «Укроборонпрома». Согласно данным журналистского расследования, в оборонной сфере Украины действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии.

В коррупционных сделках, по данным СМИ, участвовали близкие к действующему президенту Украины Петру Порошенко должностные лица. В апреле Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн.

Через два месяца избранный президент страны Владимир Зеленский потребовал от МВД и других профильных ведомств привлечь к ответственности виновных в хищении средств в оборонно-промышленном комплексе страны.

Источник: Газета Известия

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