В Совете Федерации захотели встречи во благо Google и Facebook

8 октября 2019     8
В Совете Федерации захотели встречи во благо Google и Facebook

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена организовать встречу с компаниями Google и Facebook, чтобы предупредить их о нарушении российского законодательства. Как сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов, структура также готовится обратиться в Следственный комитет.

По словам парламентария, комиссия обеспокоена «прямыми призывами к массовым беспорядкам в Москве, растиражированным рядом западных СМИ на русском языке». Сенатор также заявил, что иностранные информационные ресурсы вели политическую агитацию в единый день голосования и «день тишины».

В конце сентября комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России потребовала рассмотреть вопрос о дальнейшей аккредитации Deutsche Welle. Члены комиссии усмотрели нарушение антиэкстремистского законодательства «в целом ряде публикаций издания», в частности, о Северном Кавказе. Кроме того, неназванный эксперт комиссии установил, что пост Deutsche Welle в Twitter призывал участвовать россиян в несанкционированных акциях.

Эта же комиссия пообещала проверить на нарушение законодательства издания «Медуза», «МБХ Медиа», «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и «Русскую службу Би-би-си».

Источник: Лента.Ру

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В Совете Федерации захотели встречи во благо Google и Facebook

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена организовать встречу с компаниями Google и Facebook, чтобы предупредить их о нарушении …



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