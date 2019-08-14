В Совфеде идею запретить старые машины назвали «очень жесткой»

14 августа 2019     11
В Совфеде идею запретить старые машины назвали «очень жесткой»

Предложение депутатов Госдумы запретить россиянам водить старые машины является «очень жесткой мерой», главное, чтобы автовладельцы соблюдали требования по техническому состоянию. Такого мнения придерживается замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

«У нас много граждан ездят на достаточно старых и даже древних автомашинах, которые являются для них не только единственным средством передвижения, но, возможно, и заработка. Не все в России ездят на новых «Мерседесах», — сказала сенатор агентству «РИА Новости».

14 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить машины, достигшие «предельного срока эксплуатации», рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. При этом, о каких именно автомобилях идет речь не уточнялось.

Инициативу раскритиковал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, заявив, что подобный запрет нарушает права собственности добросовестных и ответственных автовладельцев.

Первый зампредседателя думского комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов также не поддержал инициативу. По его словам, при рассмотрении подобного запрета нужно продумать «как заменить машины этим людям, которые не могут их купить».

Источник: Газета Известия

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