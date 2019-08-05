В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ

5 августа 2019     36
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ

По мнению первого зампреда Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Россия в демографическом плане только выиграет от «бегства» украинских граждан за рубеж.

Таким образом он прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» заявление главы МИД Украины Павла Климкина, сделанное в воскресенье, 4 августа, об оттоке половины украинского населения за границу.

Украинцев, которые уедут в Евросоюз, считает сенатор, ждет судьба людей «второго сорта». Он уточнил, что там им будут давать работу, которую сами европейцы делать не хотят.

«Русскоговорящая часть населения Украины будет стремиться в Россию. Здесь им легче будет приспособиться, ментальность близка, родственников много», — отметил Джабаров.

Политик добавил, что украинские граждане, прибывающие в РФ, станут «резервом пополнения» российского населения.

4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей. По его словам, в настоящий момент миллионы украинцев пребывают за рубежом.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Поправка при стрельбе: демократы предлагают ограничить право на владение оружием после массовых убийств в Техасе и Огайо
Поправка при стрельбе: демократы предлагают ограничить право на владение оружием после массовых убийств в Техасе и Огайо

Кандидаты в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс и Камала Харрис предложили конгрессменам принять законы, ограничивающие свободную продажу оружия. …


Советскую власть массово сочли лучше российской
Советскую власть массово сочли лучше российской

Отношение россиян к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х оказалось лучше, чем к современной российской. Об этом стало известно …


В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ

По мнению первого зампреда Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Россия в демографическом плане только выиграет от «бегства» украинских граждан …


Россиянин забрался на крышу «Сапсана», устроил пожар и погиб
Россиянин забрался на крышу «Сапсана», устроил пожар и погиб

Россиянин-зацепер покатался на крыше «Сапсана», где устроил возгорание и погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления …


Российские банки и операторы связи обменяются данными клиентов
Российские банки и операторы связи обменяются данными клиентов

Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку-«песочницу» для …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты