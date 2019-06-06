В Совфеде оценили слова украинского экс-министра об обмане Киева

Вина за ухудшение отношений между Россией и Украиной действительно полностью лежит на Киеве. Об этом в четверг, 6 июня, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.

По словам парламентария, пока рано говорить о том, что политическая линия, выбранная бывшим украинским лидером Петром Порошенко, уходит с Украины, пишет сайт kp.ru.

«Что касается Червоненко, он последние четыре-пять лет говорит абсолютно здравые вещи», — заявил он RT.

Цеков напомнил, что раньше Москва помогала Киеву, практически ничего не требуя взамен. Именно русофобская политика превратила некогда успешную республику в наиболее отсталое государство постсоветского пространства, считает он.

«На неправде процветающее государство не построить», — констатировал сенатор.

Ранее 6 июня Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности. В частности, приказ украинским морякам нарушить российскую границу в ноябре 2018 года был преступным, считает он.

По мнению Червоненко, для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не «заходить в тупик».

Источник: Газета Известия