В Совфеде оценили слова украинского экс-министра об обмане Киева

6 июня 2019     16
В Совфеде оценили слова украинского экс-министра об обмане Киева

Вина за ухудшение отношений между Россией и Украиной действительно полностью лежит на Киеве. Об этом в четверг, 6 июня, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.

По словам парламентария, пока рано говорить о том, что политическая линия, выбранная бывшим украинским лидером Петром Порошенко, уходит с Украины, пишет сайт kp.ru.

«Что касается Червоненко, он последние четыре-пять лет говорит абсолютно здравые вещи», — заявил он RT.

Цеков напомнил, что раньше Москва помогала Киеву, практически ничего не требуя взамен. Именно русофобская политика превратила некогда успешную республику в наиболее отсталое государство постсоветского пространства, считает он.

«На неправде процветающее государство не построить», — констатировал сенатор.

Ранее 6 июня Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности. В частности, приказ украинским морякам нарушить российскую границу в ноябре 2018 года был преступным, считает он.

По мнению Червоненко, для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не «заходить в тупик».

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой …


В Алупке появится новый туристический маршрут по старому городу
В Алупке появится новый туристический маршрут по старому городу

Он пройдёт через улицу Фрунзе, в прошлом Воронцовскую. В 19-м веке там были сосредоточены дачи московской и петербургской интеллигенции. Любили …


Журналистов Севастополя ждут среди участников телекинофорума «Вместе»
Журналистов Севастополя ждут среди участников телекинофорума «Вместе»

Сегодня, 6 июня, председатель Севастопольского отделения Союза журналистов Сергей Горбачев, его заместитель Андрей Мацкевич вместе с секретарем СЖ России, продюсером …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты