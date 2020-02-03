В соцсетях офиса Зеленского имя Эрдогана трижды написали с ошибкой

3 февраля 2020     15
В соцсетях офиса Зеленского имя Эрдогана трижды написали с ошибкой

В Telgram-канале офиса президента Украины трижды ошиблись с написанием имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщают Українськi Новини.

Всего о визите Эрдогана на Украину было написано четыре поста. В трех из них второе имя турецкого лидера написано с ошибкой — «Тайп» вместо «Тайип».

Ранее соцсети команды президента Украины Владимира Зеленского часто допускали ошибки. В частности, в обращении украинского лидера к жителям Канады страну назвали «Канадией». Когда Зеленский посещал Канаду, на официальном сайте президента анонсировалось, что он посетит столицу страны Торонто, в то время как столицей Канады является Оттава.

В 2019 году представители его администрации дважды путали Латвию и Литву. Первый раз — в официальном отчете о визите Зеленского в Ригу. Второй раз глава пресс-службы президента Юлия Мендель назвала Литву Латвией на своей странице в Instagram, объяснив такое словоупотребление неудачной шуткой.

Источник: Лента.Ру

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