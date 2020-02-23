В союзе ММА рассказали о преимуществе Харитонова над Родригесом

23 февраля 2020     7
В союзе ММА рассказали о преимуществе Харитонова над Родригесом

Российский боец Сергей Харитонов будет иметь преимущество в бое с бразильцем Фернандо Родригесом в бою за звание чемпиона организации WTKF в воскресенье, 23 февраля.

«У Харитонова очень сильный и точный удар, тяжелый удар», — пояснил президент союза ММА России Радмир Габдуллин в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

Также Габдуллин отметил, что организация возлагает большие надежды на Харитонова, поскольку тот уже зарекомендовал себя как «спортсмен-долгожитель».

Ранее, 23 февраля, Сергей Харитонов рассказал, что за неделю перед турниром занимался растяжкой и ходил в баню, а накануне поединка провел небольшой спарринг для отработки приемов и техники. Также он назвал свой вес перед боем не самым комфортным, поскольку раньше выступал с весом на 10 кг меньше.

По новым правилам, которые установили организаторы, бойцы проведут три раунда по три минуты. Поединок пройдет в стойке на ринге вместо привычного октагона. В случае продолжения боя в партере судьи решили добавить 20 секунд каждому для завершения тактических маневров.

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополь - в лидерах российских курортов для отдыха в марте
Севастополь – в лидерах российских курортов для отдыха в марте

Севастополь и еще шесть крымских городов попали в рейтинг самых популярных у туристов курортных направлений для отдыха в марте. В …


В союзе ММА рассказали о преимуществе Харитонова над Родригесом
В союзе ММА рассказали о преимуществе Харитонова над Родригесом

Российский боец Сергей Харитонов будет иметь преимущество в бое с бразильцем Фернандо Родригесом в бою за звание чемпиона организации WTKF …


Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

В Набережных Челнах были отравлены хлором девять человек в бассейне. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье, 23 …


Александр Емельяненко: я пообещал, что больше плохим не буду
Александр Емельяненко: я пообещал, что больше плохим не буду

16:36 Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову исправиться и больше не хулиганить. РИА Новости В …


СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

16:39 Турция закрыла границу с Ираном из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Источник: Россия Сегодня



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты