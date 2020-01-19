В списке богатейших людей мира сменился лидер

19 января 2020     42
В списке богатейших людей мира сменился лидер

Глава французской компании LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно стал самым богатым человеком мира.

С первой строчки рейтинга он сместил основателя Amazon Джеффа Безоса, пишет Forbes. В издании указали, что успех Арно обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7%.

Отмечается, что это принесло ему $1,9 млрд. Акции Amazon, напротив, подешевели на 0,7%. В результате Безос потерял $760 млн. Сейчас состояние Арно составляет $117 млрд, у Безоса — $115,6 млрд.

Журнал Forbes ранее составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году. В числе первых издание назвало основательницу интернет-магазина Wildberries россиянку Татьяну Бакальчук.

Авторы опубликованного 15 декабря рейтинга указывают, что Бакальчук стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние оценивается в $1 млрд.

Источник: Газета Известия

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