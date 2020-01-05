В столице Ирака прогремел взрыв

В столице Ирака Багдаде прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС .

В столице Ирака прогремел взрыв В столице Ирака Багдаде прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС. Причина взрыва пока неизвестна. Источник: Лента.Ру



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