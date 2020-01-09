В странах Евросоюза обострилась борьба за украинских гастарбайтеров

9 января 2020     19
В странах Евросоюза обострилась борьба за украинских гастарбайтеров

Страны Европейского союза начали борьбу за украинских гастарбайтеров — многие государства пытаются создать наиболее комфортные условия для работы в их городах. Как пишет газета Rzeczpospolita, Польша — первый претендент, который рискует остаться без рабочих с Украины.

В стране, по информации издания, в 2019 году трудились около двух миллионов иностранных работников, большинство из которых граждане Украины. В основном они работали на краткосрочной основе (до шести месяцев в году) — это обусловлено трудностями при получении вида на жительство или разрешений на работу. В 2020 году ситуация для Варшавы может измениться, прогнозирует президент агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглот (Krzysztof Inglot).

По его словам, в этом году украинцев будет сложнее убедить работать в Польше, поскольку, к примеру, в марте в Германии вступят в силу правила, которые облегчают трудоустройство специалистов из стран, которые не входят в ЕС. Конкуренцию Варшаве составит также Прага — в Чехии украинцы смогут быстро получить двухлетнее разрешение на работу. Легче украинцам будет и в Венгрии — там гражданам Украины дадут право работать в течении года.

Польские чиновники отмечают, что было бы целесообразно ввести для иностранцев программы, которые облегчают им более быструю адаптацию и интеграцию. Это предусматривал разработанный еще в середине 2018 года проект новой миграционной политики Польши. Межведомственная группа по миграции 17 декабря 2019 года, отмечает Rzeczpospolita, решила создать рабочую группу, которая подготовит проект документа с изложением основных положений миграционной политики страны. Затем проект будет отправлен на консультацию, после представлен на утверждение Совету министров. Когда это произойдет, неизвестно, но другие страны уже активизировали свои усилия для привлечения рабочих с Украины, пишет газета.

Граждане Украины помимо сложностей с миграционной политикой Польши сталкиваются с издевательствами и унижениями из-за их национальности. Так, в октябре 2019 года глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько рассказал, что правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от украинских граждан и отказываются проводить расследования. Махинько добавил, что инциденты с украинцами происходят ежедневно, при этом сами поляки «не боятся» гастарбайтеров, поскольку их за это не наказывают.

Источник: Лента.Ру

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