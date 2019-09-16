В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы

Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон. Об этом рассказала ее бывший PR-директор Анна Исаева.

По ее словам, песня называется «Останься». О существовании трека никто не знал. Предположительно, композиция выйдет уже осенью, пишет сайт kp.ru. Кроме того, Исаева рассказала, что родственники готовят крупный телевизионный проект в память об артистке и книгу о ее жизни.

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы через пару дней после госпитализации. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса. Заражение крови у артистки развилось из-за раны на ноге. Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

Источник: Газета Известия