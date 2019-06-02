В США во время посадки самолет врезался носом в землю

Одномоторный самолет Cessna 182 воткнулся носом в землю при аварийной посадке на пляже в американском Оушен-Сити (штат Нью-Джерси), сообщил 1 июня телеканал CBS News.

На кадрах инцидента, опубликованных в Сети, видно, как воздушное судно резко тормозит, заваливаясь на бок и буквально вставая на нос.

Посадка завершилась благополучно, и самолет не перевернулся.

На борту находился только пилот — он не пострадал. Само воздушное судно получило незначительные повреждения, передает телеканал «Звезда».

12 мая сообщалось, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку «на брюхо» в Мьянме.

Источник: Газета Известия