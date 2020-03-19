В США впервые нашли коронавирус у конгрессмена

19 марта 2020     14
В США впервые нашли коронавирус у конгрессмена

В США впервые нашли коронавирус у конгрессмена, заразившийся — член палаты представителей Марио Диас-Баларт. Об этом сообщается в распространенном заявлении пресс-службы политика, передает ТАСС.

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00:01 — 18 марта

Диас-Баларт находился на карантине в Вашингтоне с 13 марта. В заявлении сказано, что состояние здоровья его супруги подвергает ее риску заражения, поэтому конгрессмен добровольно отправился в изоляцию. Вечером в субботу, 14 марта, у него поднялась температура, а также заболела голова. В среду, 18 марта, Диас-Баларта проинформировали о положительном результате теста.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. США занимает восьмое место по количеству зараженных (7769 случаев). Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник: Лента.Ру

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