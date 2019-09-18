В США второй раз за месяц понизили базовую ставку

18 сентября 2019     14
В США второй раз за месяц понизили базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую ставку второй раз за месяц. Об этом говорится на сайте регулятора.

Ставка снизилась с 2-2,25 до 1,75-2 процента годовых. Как пояснили в ФРС, решение приняли на фоне влияния международной обстановки на прогнозы по экономике и слабой инфляции. Отмечается, что снижение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

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00:02 — 18 июля

1 августа ФРС впервые за 10 лет понизила ставку и установила ее новое целевое значение на уровне 2-2,25 процента годовых. Снижение составило 0,25 процента. Указывалось, что снижение ставки продиктовано слишком слабыми инвестициями бизнеса и недостаточными расходами граждан, а также низкой инфляцией, которая опустилась ниже ориентира в два процента. Поэтому регулятор принял решение смягчить политику, даже несмотря на то, что статистика свидетельствует о росте экономики и стабильной ситуации на рынке труда.

До этого базовая ставка ФРС снижалась в конце 2008 года — до уровня 0-0,25 процента, что было продиктовано стремлением финансовых властей стимулировать экономику за счет дешевых кредитов. В конце 2015 года регулятор начал постепенно ужесточать политику, опасаясь слишком активного восстановления экономики и ее возможного перегрева.

Источник: Лента.Ру

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